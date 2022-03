Kiev ha rifiutato i corridoi umanitari verso la Bielorussia e la Russia proposti da Mosca. Lo riferisce il governo. Secondo la vice premier, Iryna Vereshchuk, la proposta di Mosca “non è un’opzione accettabile”. Il numero due del governo ha affermato che i civili da “Ivankov, Dimer, Vyshgorod e dalla vicina Kiev non andranno in Bielorussia per poi prendere l’aereo e andare in Russia”.