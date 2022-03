“Nei giorni scorsi il Comitato per la Sicurezza Finanziaria del Ministero dell’Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti e continueranno ad essere eseguiti nei prossimi giorni. Mi piacerebbe davvero che misure simili o analoghe venissero prese da tutti i nostri Paesi“. Lo sottolinea il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando a Bruxelles a fianco della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Draghi, per far sì che il concetto fosse chiaro per tutti, ha enunciato il secondo periodo in inglese. “La Banca d’Italia – aggiunge – ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicare e di fornire dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e la natura dei beni. Ringrazio il ministro dell’Economia, la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza per l’eccellente lavoro fatto finora. E ora – conclude usando ancora una volta l’inglese, perché tutti capiscano – dobbiamo agire tutti noi, con rapidità, su questo punto”