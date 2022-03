Al tavolone del negoziato russo-ucraino c’erano diverse sedie vuote. Avrebbe potuto occuparle qualche rappresentante dell’Europa, se esistesse come entità autonoma e non come pròtesi degli Usa e di quel residuato bellico e bellicoso chiamato Nato. L’Ue, è vero, ha battuto un colpo sulle sanzioni alla Russia e le armi all’Ucraina. Ma troppo tardi, quando ormai […]

Lo spirito del tempo Le porte girevoli nei talk: via i virologi, entrino i generali! Basta Covid, c’è la guerra – Ci sono militari, strateghi… C’è Fabbri “curatore e divulgatore”, c’è l’imprenditore tuttologo. E Cerno promosso esperto “perché parla russo” Di Tommaso Rodano

Pensiero unico Spinelli & C.: i talebani liberali linciano chi critica Usa e Nato Gli attacchi “mainstream” – La firma del “Fatto” accusata di sovranismo per aver analizzato gli errori degli americani. Renzi se la prende con Anpi, in Rai massacrati Innaro e Sangiuliano Di Lorenzo Giarelli

Contraccolpi Giù il rublo, file agli sportelli: inizia l’offensiva delle sanzioni La stretta alle riserve fa crollare la valuta e scricchiolare le banche. Mosca costretta al controllo dei capitali Di Nicola Borzi

I guai grillini M5S, oggi l’udienza su Conte “congelato” A Napoli – Il leader spera nel ricorso. Sui 2 mandati valuta voto degli iscritti su varie opzioni Di Luca De Carolis

Giuliano Scarselli “L’obbligo vaccinale per lavorare cancella le libertà costituzionali” Covid e diritti: “Un illecito amministrativo non può ridurre le persone alla fame. Succede solo in Italia” Di Alessandro Mantovani

Julian Barnes Non credo in Dio… ma mi manca Il lutto e il succo di limone – Oggi esce “Niente paura” Di Crocifisso Dentello

La svolta La “nuova” Europa sarà più militarizzata Caduto il tabù – All’Ucraina aiuti militari per 500 milioni e si profila un esercito Ue. Pure la Germania non è più pacifista. Così festeggia l’industria bellica Di Salvatore Cannavò

Maggioranza Salvini si piega sulle armi. Rivolta leghista anti-Putin Partiti & tormenti – Il segretario del Carroccio invoca la pace, ma dirà sì alla risoluzione a favore dell’Ucraina. Malumori tra i 5S: 7-8 defezioni Di Luca De Carolis e Giacomo Salvini

Monica-tv Tutti zitti per le Fake di Maggioni su Raiuno In questi giorni in Rai sulla guerra in Ucraina se ne vedono di tutti i colori. Qualcuno viene messo alla gogna, qualcun altro no. Chi sembra godere di potere assoluto è Monica Maggioni. La direttrice del Tg1, già inviata di guerra ed esperta di esteri, da giovedì si è impossessata del palinsesto (con la blindatura […] Di Gi. Ros.

Altro che Ucraina Difesa, il Circolo ufficiali diventa night club per lo show di burlesque: direttore rimosso Uno spettacolo di burlesque non fa male a nessuno, sembra che anni fa ce ne sia stato un altro nell’austera cornice del Circolo ufficiali, che ora non è più al ministero della Difesa ma poco più in là, sempre in via XX Settembre, nel cuore della Roma del potere, davanti a Palazzo Esercito. Stavolta però […] Di Alessandro Mantovani

Turismo Da oggi non servirà più la quarantena dai paesi extra-Ue Da oggi sarà più facile viaggiare: entra infatti in vigore l’ordinanza del ministero della Salute che prevede lo stop alla quarantena dai Paesi extra-Ue. Per l’ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni del Green pass base: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. Solo in caso di mancata presentazione di una di […] Di RQuotidiano

I giornalisti? Fuori “Sistema Salerno”, in giudizio Comune non è parte civile Il Comune di Salerno non si è costituito parte civile nel processo al ‘sistema Salerno’ degli appalti alle coop in cambio di voti. Il procedimento è iniziato ieri con le posizioni dei due imputati per i quali la Procura guidata da Giuseppe Borrelli ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Si tratta dell’ex assessore comunale […] Di Vincenzo Iurillo

Al “Boat show” Toti porta i cronisti 4 giorni a Dubai. E la Regione paga Quattro giorni a Dubai, a spese della Regione Liguria. In occasione del “Boat show”, festival della nautica che si terrà a marzo all’Expo degli Emirati Arabi, la giunta di Giovanni Toti parteciperà con una delegazione. Motivo del viaggio: “È una grande occasione di valorizzazione e crescita dell’economia ligure”. E per convincere di questo anche i […] Di Marco Grasso

La scelta di Cartabia Renoldi n.1 al Dap, pure Lega ha dubbi. Pd e FI applaudono Maggioranza divisa sul capo del Dap in pectore, il giudice di Cassazione Carlo Renoldi, scelto dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia nei giorni scorsi, come rivelato dal Fatto. Non solo M5s ,ma anche la Lega dissente sulla volontà della ministra di far guidare il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a un giudice che ha parlato di associazionismo […] Di Antonella Mascali

Da Palamara Renzi fake su Davigo: “I 5stelle sapevano che nei verbali su Ungheria c’era Conte” La fiera dell’impunità e del vittimismo dura circa un’ora. A officiare ci sono Matteo Renzi, Luca Palamara e Alessandro Sallusti, riuniti alla Rizzoli della Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, per presentare il libro del direttore di libero e dell’ex magistrato (Lobby e Logge, Rizzoli). Per Renzi è un’occasione d’oro per proseguire la crociata contro […] Di Lorenzo Giarelli

Il rapporto Inail Infortuni lavoro, +47% a gennaio. Ma non è più colpa del Covid Il 2022 è iniziato con un grande aumento degli infortuni sul lavoro e il motivo non è solo nella nuova esplosione di casi Covid in azienda registrata a gennaio. L’incremento si è verificato soprattutto negli incidenti che nulla hanno a che fare con i contagi da SarsCov2. A gennaio all’Inail sono stati denunciati ben 57.583 […] Di Roberto Rotunno

“Guidò gruppo islamista” “Portò armi in Libia”: 9 anni a Giulio Lolli Il Tribunale di Roma ha condannato a 9 anni Giulio Lolli, ex imprenditore 56enne estradato dalla Libia nel dicembre del 2019 e accusato di associazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale e traffico di armi. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco aveva chiesto 8 anni. Per gli inquirenti, Lolli aveva un “ruolo direttivo” nel gruppo islamista […] Di RQuotidiano

Rischi sulle cause legali Mps, c’è il terzo filone di inchiesta a Milano Terzo filone di inchiesta su Mps a Milano dopo quelle sulla contabilizzazione di derivati e crediti dubbi. Ad agosto 2018 Giuseppe Bivona, manager del fondo BlueBell azionista del Monte, aveva segnalato che nella semestrale al 30 giugno 2018, a suo avviso, la banca non aveva correttamente accantonato i fondi sui rischi legali nelle cause per […] Di RQuotidiano

Lonate Pozzolo (Varese) Voto scambio, 5 assolti: “È cambiata la legge” “Il fatto non sussiste” perché è cambiata la legge. Così i 5 imputati a processo in abbreviato a Milano in un capitolo dell’indagine “Krimisa” su un presunto voto di scambio, sono stati assolti. Tra loro l’ex sindaco di Lonate Pozzolo (Varese) Danilo Rivolta, e l’ex coordinatore regionale dei Cristiano Democratici Peppino Falvo. Il gup Tiziana […] Di RQuotidiano

Faenza Ergastolo a ex marito e al sicario per l’omicidio di Ilenia Fabbri Claudio Nanni fu il mandante dell’omicidio e PierLuigi Barbieri, reo confesso, il suo esecutore materiale. Lo ha stabilito la Corte di assise di Ravenna, che dopo tre ore e mezzo di camera di consiglio, ha condannato all’ergastolo i due uomini per l’omicidio di Ilenia Fabbri, ex moglie di Nanni, sgozzata a 46 anni il 6 […] Di N.Cia.

Sotto assedio Nella Capitale sotto le bombe: “Inutile parlare con l’invasore” “È l’inizio della guerra totale”. Taras ha 40 anni e uno zaino stracolmo sulle spalle. Lì dentro c’è tutta la sua vita. Stringe la mano a sua moglie Ljudmila, 37 anni, e a suo figlio Ruslan, 9 anni. Stanno scappando insieme al loro cane, Ter, verso la stazione di Kiev. “Non speriamo nei negoziati, ma […] Di Patryk Jaracz

L’impatto sull’Italia Ora le bombe costano care anche a Unicredit: tonfo in Borsa La guerra in Ucraina rischia di costare cara anche alle banche italiane (e non solo), soprattutto Unicredit. Ieri, mentre i titoli del settore militare (come Fincantieri e Leonardo) salivano a doppia cifra con il riarmo annunciato dai Paesi europei, Unicredit è rimasta sotto forte pressione per l’esposizione di parte del suo business verso Est: ha […] Di RQuotidiano

Lo speciale “Semplicemente Lucio Dalla”: oggi su TvLoft ed Extra con Assante e Castaldo Uno speciale per il 10° anniversario dalla scomparsa: “Semplicemente Lucio Dalla” – disponibile gratuitamente su tvloft.it e app TvLoft – sarà condotto da Ernesto Assante e Gino Castaldo, con la Stefano Di Battista Jazz Band Quartet che eseguirà i brani più popolari del cantautore. Su FQ Extra sarà disponibile una conversazione tra Castaldo, Assante e […] Di RQuotidiano