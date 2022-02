“Ministro, le chiedo di protestare ufficialmente a a nome dell’Italia con Borrell, responsabile della politica estera europea, che si permette di fare tweet idioti con le sanzioni per i russi che non andranno a fare shopping a Milano. Lì la gente sta morendo, lì la gente combatte e noi abbiamo un pagliaccio che dice niente shopping a Milano“. Così Giovanbattista Fazzolari di FdI in Aula, rivolgendosi al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha tenuto la sua informativa sulla crisi Ucraina. Il parlamentare viene ripreso prontamente dalla presidente Anna Rossomando, con un invito a “moderare i termini”. “Lei faccia la presidente…”, controbatte Fazzolari. “La invito a concludere”, taglia corto la senatrice dem.