L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo), eravamo tutti col fiato sospeso in attesa del Verbo. Ora – ci dicevamo – parla Draghi, nuovo Salvator Mundi, e mette in riga quel tamarro di Putin. Stiamo parlando dell’Uomo che “può imporsi come nuovo leader […]

I russi nel Donbass Putin: “L’Ucraina? Una minaccia” Biden: “Ora anche Kiev a rischio” Dialogo tra sordi – Lo Zar: “Gli accordi di Minsk non valgono più” La Casa Bianca: “Mosca ha una visione distorta della storia” Di Michela A.G. Iaccarino

Il dossier La guerra delle sanzioni: ecco chi ci rimette di più La reazione all’invasione del Donbass. Dal 2014 a oggi Per Mosca danno da 570 miliardi. Ma dai russi della City alle banche di Parigi fino al food italiano ci perdono tutti, Berlino in testa Di Nicola Borzi

Maggioranza Logoramento e inciampi: la Lega lavora per le urne Il verbo che in queste ore circola con più insistenza tra i fedelissimi di Matteo Salvini è “scivolare”. Verso la palude prima, verso la rottura poi, infine verso il voto. Non a giugno però –­“è troppo presto c’è già il referendum” dicono da via Bellerio – ma più probabilmente in autunno. Ché la situazione, vista […] Di Giacomo Salvini

Movimento Rischio palude, Conte fa rivotare Ricorso – In attesa del tribunale, il capo sospeso chiama gli iscritti il 10-11 marzo Di Luca De Carolis

Precedenti – Il caso B. Matteo come Silvio: nel 2011 stesso voto su Ruby e Mubarak Matteo Renzi non ha inventato niente: il conflitto d’attribuzione tra poteri dello Stato (che ha voluto oggi per far sparire dall’inchiesta Open alcuni suoi messaggi whatsapp che in verità erano stati trovati nel telefonino dell’imprenditore Vincenzo Manes) era già stato sollevato, nell’aprile 2011, da Silvio Berlusconi. L’allora presidente del Consiglio era sotto inchiesta per il […] Di Gianni Barbacetto

Silenzio su rogatoria Milioni di Fontana in Svizzera, il Gip archivia l’inchiesta Il gip di Milano, su richiesta dei pm, ha archiviato l’inchiesta in cui il governatore lombardo Attilio Fontana era indagato per autoriciclaggio e falso nella voluntary disclosure in relazione a 5,3 milioni di euro che erano depositati su un conto a Lugano, scudati nel 2015, e in particolare su parte del denaro, 2,5 milioni, che […] Di RQuotidiano

Milano, ira parti civili “Molestò 4 bimbe tra i 5 e i 9 anni” Pm: “Fatto tenue” La Procura di Milano ha chiesto di condannare a un anno un 25enne, a processo con rito abbreviato, con l’accusa di avere molestato quattro bambine, tra i 5 e i 9 anni, in un maneggio alle porte di Milano. Ma, come riporta l’Ansa, la pm al termine della requisitoria che si è svolta davanti al […] Di RQuotidiano

Crema, gip: ‘non ebbe colpe’ Bimbo ferito a scuola, archiviata la sindaca Non avevaalcuna colpa. È stato archiviato dal gip di Cremona il procedimento a carico della sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, indagata per lesioni colpose a causa dell’incidente accaduto nell’ottobre 2020 a un alunno di uno dei due asili comunali che si era schiacciato le dita in una porta tagliafuoco, senza riportare lesioni permanenti. L’inchiesta aveva […] Di RQuotidiano

Milano, ceduti a banche “Truffa” sui crediti Asl da 1 mld: indagato Torzi Crediti inesigibili Crediti inesigibili nei confronti di Asl del sud Italia che venivano cartolarizzati per essere rivenduti come prodotti finanziari a investitori istituzionali. La Procura di MIlano e il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano indagano su finite operazioni per bond dal valore nominale (complessivo) di 1 miliardo di euro, […] Di RQuotidiano

Messina, 81 arresti “La mafia portò voti alla lista di Musumeci” La mafia di Barcellona Pozzo di Gotto avrebbe votato Diventerà Bellissima alle Comunali di ottobre 2020, il movimento fondato dal governatore siciliano Nello Musumeci. Nell’inchiesta dei carabinieri e della Procura di Messina sulla mafia ‘barcellonese’, che ha tratto in arresto di 81 persone (86 indagati), si fa riferimento ai “procacciatori di voti” Mariano Calderone e […] Di Sa.ca.

Hong Kong Troppi contagi, da marzo obbligo di tampone Se l’Europa si appresta a un graduale ritorno alla normalità, Hong Kong è alle prese con la peggior ondata dall’inizio della pandemia (circa 5 mila contagi al giorno, fino a dicembre 2021 erano stati 12.000 in due anni) che ormai da diversi giorni sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, con pazienti costretti su […] Di Fq

Camera dei deputati Ergastolo ostativo, dalla Commissione Giustizia sì al testo Più vicina la riforma dell’ergastolo ostativo per chi non ha collaborato. La Commissione giustizia della Camera ha approvato ieri il testo che, dopo il mandato formale che verrà dato domani al relatore, il presidente Mario Perantoni, M5S, approderà in Aula. Il Parlamento ha tempo fino a maggio per adempiere all’obbligo di legiferare, impartito dalla Consulta […] Di Antonella Mascali

L’appello dell’authority Anac, allarme appalti: “I costi delle materie prime rischiano di far saltare in aria il Pnrr” “È urgente un intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”. Questa la richiesta del presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, a governo e Parlamento per evitare il possibile fallimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) […] Di Fq

ok a ricorso Fiom Tribunale condanna Caterpillar per condotta antisindacale Vittoria amara per la Fiom Cgil contro la Caterpillar: il Tribunale di Ancona ha condannato l’azienda di Jesi per “condotta antisindacale”, ma non ha revocato i 189 licenziamenti decisi dalla multinazionale dell’automotive a dicembre. Secondo il giudice, Caterpillar avrebbe dovuto dare preventiva informazione ai sindacati, per permettere azioni a tutela dei livelli occupazionali. Ora dovrà […] Di Rob. Rot.

Violenza di genere Stalker ferisce gravemente ex moglie: il pm chiese custodia in carcere, ma il gip la negò Ha accoltellato l’ex moglie e il suo nuovo compagno, ferendoli in modo grave. Per questo Pellumb Jaupi, 53enne albanese, è stato arrestato a Rimini. Su di lui c’era già un’indagine per stalking alla donna e il pm Davide Ercolani aveva chiesto invano la custodia cautelare in carcere: il gip, però, aveva disposto solo il divieto […] Di RQuotidiano

Geopolitica e alleanze L’atlantismo di Draghi impotente in Ucraina Il “Campo largo” – I rassicuranti raggruppamenti centristi servono contro i partiti “bifolchi” – M5S e FdI – che non hanno come unica cultura quella del “governare” all’ombra della Nato e dei neoliberisti Di Barbara Spinelli

Venti di guerra L’allargamento Nato è l’altro responsabile del conflitto ucraino L’autocrate russo compie una mossa fuori dal diritto internazionale, responsabile di scatenare un conflitto sempre più esteso, mettendo a rischio i diritti umani. Ma per capire il conflitto occorre osservare anche l’altro campo, il fronte Nato. Che sembra immune da responsabilità, abituati come siamo a un Occidente sempre dalla parte giusta della Storia. La cartina […] Di Salvatore Cannavò

L’intervista – Carlo Masala “Il Cremlino vuole l’Est senza truppe americane” Tedesco, ma di origini italiane, Carlo Masala è un professore di Scienze politiche all’Università della Bundeswehr, l’esercito tedesco, a Monaco. Analista di politica internazionale specializzato nei rapporti transatlantici, Masala ha insegnato anche alla scuola militare della Nato. Cosa vuole Putin? Mettere pressione a Usa e Nato così da ottenere concessioni prima su una parte, poi […] Di Cosimo Caridi