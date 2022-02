Un gruppo di uomini ha insultato e aggredito l’attaccante del Manchester City Phil Foden, tirandogli un pugno in piena faccia. È stata la madre del 21enne a mettere in fuga gli aggressori: la scena è stata immortalata in questo video diventato virale in queste ore su Twitter. Nelle immagini, si vede la madre del calciatore, reduce dalla sconfitta dei ‘citizens’ contro il Tottenham di Antonio Conte, uscire da una stanza di un night club di Manchester per sfidare gli aggressori e poi venire colpita a sua volta dagli uomini. A questo punto, Foden è intervenuto a sua volta per difenderla, assieme ad altre persone. “Siamo sconvolti – ha dichiarato il Manchester City in una nota – forniremo a Phil e alla sua famiglia tutto il supporto di cui ha bisogno”. La polizia di Manchester ha invece riferito di non aver ricevuto alcuna denuncia in merito, ma di aver preso in visione le immagini del video per ulteriori indagini.