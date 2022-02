Si fanno sempre più insistenti le voci sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Lui si sarebbe innamorato di un’altra, lei avrebbe avuto un flirt e poi ancora diverse liti che avrebbero posto fine ad una storia d’amore lunga 20 anni. E pensare che solo qualche giorno fa, ospite di Michelle Hunziker a Michelle Impossible, la conduttrice romana aveva scherzato: “A Michelle si perdona tutto, vi faccio un esempio. Lei chiama le figlie chiama Aurora, Sole e Celeste come il firmamento e nessuno dice niente. Io li chiamo Christian, Chanel e Isabel e mi fanno un mazzo tanto. Va bene, su Chanel ho esagerato, però sugli altri due non si può dire niente”.

In seguito ecco le frasi che adesso si tingono di giallo: “Poi, Michelle sposata con Eros, un cantante internazionale. Lei che fa? Canta! Ha pure inciso un album. Immaginatevi se io avessi giocato a calcio”. “Poi: lei due matrimoni, questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi, storie che tutti conosciamo insomma – aveva continuato Blasi -. Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati“. Ironia a parte, se consideriamo i post su Instagram, Ilary Blasi non pubblica una foto con l’ex capitano giallorosso da settembre 2021. Stessa cosa vale per lui. È davvero finita?