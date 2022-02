La cupola della O2 Arena di Londra – sede di grandi eventi musicali e sportivi – è stata divelta dalle forti raffiche di vento, provocate dalla tempesta Eunice. Un portavoce di quella che in precedenza era chiamata Millennium Dome ha affermato che la struttura è chiusa ed è in corso la valutazione dei danni. Così come gran parte del Regno Unito, anche la capitale britannica è in “allerta rossa” a causa del maltempo.

Inaugurata nel 2000 e precedentemente nota come Millennium Dome, la struttura che si trova a Greenwich, a sud-est di Londra, è stata danneggiata da raffiche fino a 90 miglia all’ora. L’edificio, ribattezzato O2 nel 2007 rimarrà chiuso fino a nuovo ordine. “La sicurezza dei nostri visitatori rimane di fondamentale importanza”, hanno detto i responsabili della struttura in un comunicato. “Continueremo a valutare la situazione in corso e ad agire di conseguenza”, ha aggiunto il portavoce. La cupola della struttura è apparsa anche nelle drammatiche scene di apertura del film di James Bond del 1999 ‘Il mondo non basta’.