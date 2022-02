Ecco la nuova F1-75, come gli anni della scuderia di Maranello: la Ferrari è la storia della Formula 1 e nel 2022 vuole tornare protagonista, sfruttando le nuove regole tecniche per tornare a primeggiare. Un concetto chiaro, sottolineato anche dal team principal Mattia Binotto alla presentazione della nuova monoposto per il Mondiale di F1: “Oggi è un giorno importante, perché sveliamo la nostra nuova vettura F1-75. Personalmente sono molto emozionato, perché questa macchina è l’espressione dell’impegno, della dedizione e della passione di ognuno di noi. Sono orgoglioso di questo progetto, speriamo di scrivere pagine che onorino la tradizione di questa scuderia, la più gloriosa e vincente di sempre“. Sono le parole scelte dal team principal della Ferrari, Mattia Binotto, per presentare la nuova monoposto per il Mondiale di F1.

1 /4

Per Charles Leclerc “l’obiettivo principale è quello di lavorare insieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c’è molto lavoro dietro. Cercheremo di ottenere grandi risultati nel Mondiale”, spiega il pilota monegasco. Poi Leclerc aggiunge: “La F1-75 mi piace molto e la amerò ancora di più quando sarò in pista“. La seconda guida, Carlos Sainz, conferma: “So che ci si aspetta molto da me, con Leclerc dovremo lavorare assieme per una grande stagione“.