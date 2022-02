Una donna di 63 anni, Nelly Tramontin, è morta in un’esplosione seguita da un incendio nel magazzino di un’attività commerciale che si occupa della distribuzione di bevande a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. La polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e i carabinieri stanno indagando per accertare le cause. La morte della donna è avvenuta in un edificio a due piani: al piano terra ha sede il magazzino che ha preso fuoco, al piano superiore invece si trova l’appartamento dove la vittima viveva con il marito, proprietario dell’attività. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto mercoledì mattina, intorno alle 6:55.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, a causare l’esplosione sarebbe stata una stufa a gas nel piano terra dell’edificio: probabilmente rimasta accesa, la fiamma si è spenta durante la notte ma il gas ha continuato ad uscire dalla stufa, saturando il magazzino. Questa mattina la vittima, che lavorava in uno studio di commercialisti a Spilimbergo (Pordenone), è scesa intorno alle 6.30 al piano di sotto e, accendendo la luce, avrebbe provocato l’esplosione.

La struttura dell’edificio è solida, quindi nonostante l’esplosione sia stata molto forte il marito della vittima, che si trovava nell’appartamento di sopra, non è rimasto coinvolto.