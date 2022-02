Secondo gli italiani il governo di Mario Draghi arriverà a fine mandato. Ma non solo: il 43% degli intervistati dice di essere favorevole a un governo di larghe intese guidato dallo stessp Draghi dopo le prossime Politiche, mentre il 37% è contrario a un’ipotesi simile. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TgG24, che si riferisce al periodo fra l’8 e il 10 febbraio 2022 e dunque prima delle dichiarazioni di Draghi, che ha negato interesse per un futuro in politica.

La rilevazione assegna all’esecutivo in carica un 60% di gradimento, più alto rispetto ai Governi Conte 1 e 2 ( 50% e 52%). Il 56% del campione intervistato è inoltre convinto che il Governo arriverà a fine mandato, mentre il 43% si dice favorevole ad un ipotetico nuovo governo di larghe intese con a capo l’ex banchiere centrale.

Dopo la seconda elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica, il sondaggio ha indagato anche la tenuta della maggioranza che sostiene il Governo Draghi ritenuta solida come e più di prima dal 42% degli intervistati. Nel dettaglio, è ritenuta tale per il 53% degli elettori di centrosinistra, per il 49% degli elettori del centrodestra e per il 48% degli elettori del M5S. Per quanto riguarda il giudizio sui vari ambiti d’intervento, il 71% degli intervistati dà voti superiori al 6 per quanto riguarda la campagna vaccinale. Seguono Green pass, gestione fondi Pnrr e ripresa economica. Meno successo hanno avuto le politiche in tema di scuola. creazione di nuovi posti di lavoro, inflazione e aumento dei prezzi, energia e caro bollette.