Una riflessione comp0lessiva sul Movimento cinque stelle all’indomani della visita del garante Beppe Grillo a Roma per provare a rimettere a posto un puzzle che sembra ormai non più ricomponibile. Andrea Scanzi, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove, ha definito Di Maio “a tutti gli effetti un politico di professione”, cosa che è “un pregio e un difetto”. “Un pregio perché vuol dire che sei scaltro, sei preparato, sei uno che studia – ha spiegato – Un difetto perché fa parte di un movimento che era nato per rovinare e aprire la scatoletta di tonno mentre oggi Di Maio è il tonno. È il classico politico di professione e anche per questo secondo me non c’entra niente con la storia del Movimento 5 Stelle”. Inoltre “Di Maio può fare politica in tutti i partiti e sarebbe uno dei più bravi, perché degli under 40 è tra i più bravi. Può stare nel Pd, può stare in Forza Italia, può stare ovunque tranne che dentro il Movimento 5 Stelle. Ma questo non vuol dire che se ne andrà. Io vorrei sapere esattamente cosa pensa Beppe Grillo. Cioè io non credo che Beppe Grillo sia così spostato radicalmente verso Giuseppe Conte e così poco verso Di Maio. Grillo ha spesso criticato Conte, ci ricordiamo benissimo quante gliene ha dette prima che lui diventasse ufficialmente il leader del Movimento 5 Stelle. La mia sensazione è che Conte sia uno che è dentro i 5 Stelle avendo contro buona parte degli ex leader dei 5 Stelle. E allora io mi domando come fa Conte a essere il leader di una forza che sostanzialmente non lo vuole. Conte lo vogliono gli elettori, lo vogliono quelli che potrebbero votare i 5S, quelli che già votano i 5S, è l’unico motivo secondo me per votare oggi 5S, non ne vedo altri, però non sono così convinto che Grillo penda totalmente dalla parte di Giuseppe Conte”, ha concluso il giornalista.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.