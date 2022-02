“Se continua così tra un mese e mezzo potremo togliere le mascherine al chiuso” ha dichiarato il virologo Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ospite della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. La fine della pandemia? “Ora in Italia abbiamo un altissimo numero di persone protette – risponde Crisanti – e quindi se dovessimo fare una previsione a medio e breve termine penso di poter dire che siamo verso la fine, se non emergono nuove varianti più aggressive penso ne siamo fuori. A questo punto mascherine all’aperto sono inutili, mentre al chiuso hanno ancora un impatto”.

Per quanto riguarda la quarta dose invece, ha dichiarato: “In questo momento credo sarebbe necessario farla solo alle persone più fragili. Non faccio l’oracolo ma la situazione è in evoluzione positiva, se non emergono varianti nuove in termini di maggiore virulenza penso che possiamo stare tranquilli”.

Tuttavia per uscire definitivamente dall’emergenza pandemica, ha sottolineato Crisanti, la vera esigenza è “sviluppare dei farmaci efficaci e sicuri e dei vaccini più duraturi che si possano somministrare ai Paesi poveri“.