La Russia, dove solo il 48% della popolazione è completamente vaccinata, ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus con oltre 180mila contagi nelle ultime 24 ore. Secondo quanto ha reso noto la task force per la lotta al virus, riporta il Guardian, nella giornata di ieri le nuove infezioni sono state 180.071, inclusi 661 decessi provocati dalla malattia. Venerdì i casi erano 177.282.

Anche in Israele c’è stata una fiammata: ieri sono stati registrati 37.985 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività del 29,79%, il più alto dall’inizio della pandemia. Le autorità sanitarie israeliane registrano anche un numero record di ricoverati in condizioni gravi, 1263, anche questo il più alto dall’inizio della pandemia. Il numero è cresciuto rispetto a ieri, quando erano 1229, anche questo un numero che aveva superato il precedente record di ricoverati gravi, che era stato registrato nel gennaio 2021, con 1193 casi gravi. D’altra parte il tasso di contagio R continua a scendere ed è adesso a 0,86, cosa che induce i responsabili della sanità ad un cauto ottimismo. La fine di questa ondata, col ritorno a un numero contenuto di contagi, è prevista adesso per l’inizio di marzo. Da lunedì entreranno intanto in vigore numerose esenzioni per il green pass. “Poiché la variante Omicron contagia anche i vaccinati – ha spiegato il direttore generale del ministero della sanità, Nahman Ash – quel pass ha perduto la sua efficacia nella maggior parte dei locali, e adesso sarà richiesto solo in quelli a rischio elevato”. Ash ha aggiunto che Israele tiene sotto sorveglianza anche la variante BA2. “Vediamo che essa si diffonde in diversi Paesi al mondo e che essa rallenta o ferma il declino della pandemia. Ma per il momento – ha aggiunto – pare che questa variante non contagi quanti si siano ammalati di Omicron di recente”. Ash ha anche confermato che negli ultimi giorni in Israele si sono avuti 50-60 decessi al giorno. “Si trattava in genere di persone anziane, che soffrivano anche di altre malattie”, ha detto. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, in Israele si sono avuti 9.193 decessi.

In calo, anche se bisogna considerare che sono conteggi del fine settimana, le infezioni in Germania: si sono registrati 133.173 nuovi contagi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi oggi dall’istituto Robert Koch. Inoltre le autorità sanitarie tedesche hanno reso noto che ci sono stati 41 decessi per il coronavirus. L’incidenza registrata è pari a 1400 casi ogni 100mila abitanti. Ieri i contagi segnalati erano stati 217.815, meno dei 248.838 di due giorni fa. La commissione specializzata sui vaccini Stiko nei giorni scorsi ha consigliato il secondo booster, e cioè la quarta dose di vaccino anti Covid, per alcune categorie di persone: in particolare l’indicazione riguarda gli ultrasettantenni che vivono in case di cura, persone con il sistema immunitario debole e il personale medico che ha contatti con fasce a rischio. Raccomandato anche il vaccino Novavax per le persone di età pari o superiore a 18 anni nella speranza che il fatto che sia realizzato utilizzando una tecnologia più convenzionale rispetto ai vaccini mRNA possa persuadere alcune persone che finora sono state riluttanti a farsi vaccinare.

Intanto la Spagna – con oltre l’80% della popolazione completamente vaccinata – abbandonerà martedì l’obbligo di indossare mascherine all’aperto come misura per contrastare la pandemia, misura che era stata reintrodotta a fine dicembre in seguito alla nuova impennata di casi dovuta alla variante Omicron. Anche in Spagna calano ai contagi e i ricoveri tendenza che si registra da diversi giorni. Decremento delle infezioni anche in Francia: ieri si sono registrati in Francia 214.542 nuovi casi e 172 decessi per il Covid. Anche il Portogallo ha annunciato un alleggerimento nelle restrizioni contro il Covid-19 sui viaggi per i cittadini Ue, cancellando l’obbligo di un test negativo per entrare nel Paese. In sostanza i viaggiatori con un certificato Covid valido nell’Ue o altri certificati con prova di vaccinazione saranno da domani esentati dal dover esibire un test negativo. La decisione è stata presa dopo che dal Consiglio Europeo è emersa l’indicazione di armonizzare le regole sui viaggi fra i 27 Paesi Ue.