Intorno alle 13.15 (ora italiana) ha preso il via la cerimonia d’apertura dei XXIV Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Al ‘Nido d’Uccello’ della capitale cinese, la prima città ad ospitare un’edizione estiva dei Giochi ed una Invernale, presenti migliaia di spettatori. Nel centro dello stadio un enorme led che ricorda una superficie di ghiaccio. Prima dell’ingresso delle 91 delegazioni si è svolto uno spettacolo ideato e diretto dal regista Zhang Yimou, lo stesso dei Giochi estivi di Pechino 2008, che ha previsto l’esibizione di 3mila comparse tra studenti universitari e scolastici, nonché cittadini comuni delle province di Pechino e Hebei dove si svolgono i Giochi. Tante le personalità diplomatiche sugli spalti: il presidente cinese Xi Jinping e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach sono arrivati con mascherine sul viso, secondo il protocollo anti covid, sono stati subito raggiunti da un piccolo numero di dignitari stranieri guidati dal presidente russo Vladimir Putin e dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. L’Italia, in quanto prossimo paese organizzatore dei Giochi con Milano-Cortina 2026, ha sfilato per penultima.

Le rigide misure contro il coronavirus che hanno impedito l’accesso allo stadio pieno – e il boicottaggio diplomatico da parte di diverse nazioni occidentali guidate dagli Stati Uniti in relazione alla politica cinese sui diritti umani – hanno dato all’evento una sensazione molto diversa. Da ora i Giochi sono ufficialmente aperti: circa 2.900 atleti provenienti da 91 paesi si sfideranno per 109 medaglie d’oro in sette sport con 15 discipline da sabato fino al 20 febbraio.