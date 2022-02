Iniettava soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid e faceva in modo di far risultare positivi tamponi di modo da permettere ad amici e conoscenti no vax di ricevere Green pass fasulli. In cambio? Una somma tra i 250 e i 300 euro. Con queste accuse un’infermiera dell’Ausl di Piacenza, regolarmente vaccinata, è stata arrestata e portata in carcere.

Dovrà rispondere di corruzione e falso. L’infermiera – 50 anni – prestava servizio presso un hub vaccinale della città. In quel luogo, stando alla ricostruzione degli inquirenti, faceva arrivare i ‘clienti’ e si occupava personalmente della (finta) vaccinazione raccontando che erano scettici e si fidavano esclusivamente di lei.

In manette insieme a lei anche un suo collaboratore, posto ai domiciliari, che le procacciava i clienti. L’indagine è partita da un esposto proprio dell’Ausl ed è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo. I colleghi, insospettiti, hanno avvertito l’Ausl che a sua volta ha fermato l’infermiera e denunciato tutto in procura.

Nel frattempo la donna aveva continuato a lavorare in una farmacia della città, approfittando del fatto che si trattasse di un centro in cui si effettuano i tamponi. E lì faceva risultare falsamente positivi altri no vax. Oltre ai due arresti, la procura indaga altre 23 persone, accusate di corruzione, che hanno ottenuto il finto Green pass.