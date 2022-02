In un video pubblicato sui propri profili social, J-Ax condanna le cariche delle forze dell’ordine sugli studenti avvenute durante le manifestazioni organizzate nei giorni scorsi per ricordare Lorenzo Parelli, il 18enne morto in azienda durante uno stage. “I ragazzi stanno solo partecipando alla vita democratica e politica del Paese protestando contro le morti bianche che colpiscono anche gli adolescenti. E abbiamo accolto la loro scelta spaccandogli la testa a manganellate”