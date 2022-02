Bonifiche giornaliere con l’impiego di artificieri e cinofili, rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio per garantire massima sicurezza e più uomini di delle forze dell’ordine impiegati tra le strade. Sanremo si blinda in vista del debutto di martedì sera lo fa con un dispiegamento di forze in pieno stile, in particolare nella “zona rossa” intorno all’Ariston (considerato un obiettivo sensibile, così come il Casinò). Metal detector ai varchi e transenne già proteggono il quadrilatero attorno al teatro. Ma per presidiare al meglio la situazione, il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore ha messo in campo con la sua squadra anche un team che prevede la presenza di cani antidroga e anti esplosivi oltre a controlli antiterrorismo che verranno effettuati da forze speciali e con un rinforzo sul campo.

“Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha previsto l’invio di rinforzi consistenti in 120 unità per garantire la messa in sicurezza dell’evento. Ognuno con le proprie competenze specifiche, i reparti specializzati contribuiranno a far sì che questa edizione sia svolta in una cornice di assoluta sicurezza, con bonifiche giornaliere di cinofili e artificieri e un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio, grazie all’impiego dei reparti prevenzione crimine che supporteranno le volanti cittadine”, spiega il questore di Imperia. Ma le forze dell’ordine hanno previsto anche scenari ad alto rischio e per questo in campo ci saranno anche “unità specializzate della Polizia di Stato e dell’arma dei carabinieri per attacchi terroristici”. In campo c’è poi anche a polizia postale che tramite i suoi esperti informatici monitorerà la rete per evitare attacchi hacker e azioni mirate via web mentre lo spazio aereo su Sanremo sarà interdetto al volo (tranne che per due droni della Rai).