Botta e risposta a “Omnibus” (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Flavia Fratello, e il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, intervenuto per commentare la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale.

Il parlamentare, noto per le sue posizioni no green pass, attacca il governo Draghi e rincara: “C’è una narrazione sull’emergenza che sta distruggendo l’economia. Andate per i ristoranti e per strada: di fatto, c’è un lockdown imposto. E questa narrazione dell’emergenza è sospetta. Secondo noi, adesso scemerà con la rielezione avvenuta di Mattarella”.

“Quindi l’emergenza non sta finendo perché la pandemia si sta esaurendo – commenta la giornalista – ma perché è tutto un grande complottone”.

Mollicone si spazientisce e cita l’Oms. Flavia Fratello spiega che i contagi sono un fatto e che le regole sono quelle: “Io, ad esempio, sono qui perché sto sostituendo un collega. Fra contagi e quarantene, nel mese di gennaio c’è stato un disastro con 2 milioni e mezzo di italiani contagiati”.

Il vis-à-vis continua per vari minuti e, quando torna la calma, Mollicone lancia un messaggio al centrodestra che è nella maggioranza di governo: “Una parte del centrodestra è entrato nel governo Draghi pensando che fosse il governo dei migliori. E invece non lo è, perché ha esautorato il Parlamento con 45 fiducie, facendo peggio dei governi Conte Uno e Conte Due. Quindi, se non esce adesso dal governo Draghi, al centrodestra verrà imposta anche la legge elettorale”.