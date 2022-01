“Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute“. Comincia così il messaggio di allerta pubblicato dal ministero della Salute sul proprio account Facebook per mettere in guardia i cittadini. Il motivo? Una truffa che in queste ore sembra circolare parecchio. Agli utenti arrivano false mail, che, spiega il Ministero, non sono altro che tentativi di phishing.

Inutile a dirlo ad essere presa “di mira” è la certificazione verde. “Se hai ricevuto un’email con oggetto ‘Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa’, inviata da ‘ministerodellasalute.pro.it’, NON proviene dal Ministero della Salute, ma si trova di un tentativo di #phishing”, spiegano dal dicastero di Roberto Speranza. Si tratta, dicono ancora, di “un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio”.

Per qualsiasi informazione relativa alla Certificazione verde, ricorda ancora il Ministero, “chiama il numero 1500”.