Oggi 25 gennaio 2022 Charlene Wittstock compie 44 anni. La principessa di Monaco è stata celebrata sui social ufficiali della casata da un video che racchiude le sue immagini più belle: insieme al principe Alberto e con i figli Jacques e Gabriella. Una felicità che sembra ormai lontana. Da quando è tornata dal Sudafrica – dov’è stata bloccata per mesi a causa di una grave infezione – Charlène non è riuscita ancora a riprendersi del tutto.

Anzi, il Corriere cita il Royal Central e riporta che la Principessa è ancora ricoverata nella clinica in Svizzera e pare sia arrivata a pesare soli 46 kg. Charlene si nutrirebbe solo con cibi liquidi, per questo è molto debole e non può tornare a casa dove la famiglia la aspetta a braccia aperte. Un compleanno triste, un periodo ancora molto difficile. E il ritorno a Palazzo Grimaldi slitta, ancora una volta.