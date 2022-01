Quest’anno, più degli anni scorsi, è “Fantasanremo mania”. Se lo scorso anno erano 50mila le squadre iscritte al gioco sul Festival di Sanremo, quest’anno sono già 110mila le persone che hanno formato il proprio team per sfidare gli amici con i cantanti della kermesse. Le regole sono poche ma semplici: ogni giocatore ha a disposizione 100 “baudi” (la valuta del gioco, come se fosse una moneta) per scegliere cinque cantanti da inserire nel proprio team. Ogni cantante ha una quotazione diversa, e determinerà la classifica in base all’andamento della gara con svariati bonus e malus. Quelli che valgono di più sono Mahmood e Blanco, 35 baudi. Fanalino di coda per Matteo Romano, Iva Zanicchi e Yuman con 14 baudi.

Ma chi sono gli artisti più scelti da parte degli iscritti del Fantasanremo? FqMagazine è riuscito a entrare in possesso di alcuni dati. Al vertice della classifica c’è Rkomi (vale 16 baudi): sono 51mila gli utenti che puntano su di lui. Solo in duemila, però, l’hanno eletto a capitano della propria squadra (il capitano, per onor di cronaca, ha il potere di raddoppiare alcuni bonus o malus). Gli artisti più scelti come capitani, invece, sono proprio Mahmood e Blanco, tallonati da Achille Lauro e, abbastanza distante da chi la precede, Elisa.

La classifica degli artisti più scelti, dopo Rkomi, continua con La Rappresentante di Lista (secondi), Dargen D’Amico (terzo), Ditonellapiaga e Rettore (quarti) e Iva Zanicchi (quinta). Solo sesti, forse a causa dei troppi baudi che servono per averli, i favoriti Mahmood e Blando. Se vista al contrario, l’artista meno scelto è – a sorpresa, verrebbe da dire – Aka7even. Per averlo nel proprio team servono 23 baudi (la media è di 20). L’hanno scelto soltanto 6mila persone. Non va molto meglio a Fabrizio Moro, penultimo, e Noemi, terzultima. È il giovane Yuman, invece, il cantante meno scelto come capitano: solo 100 persone hanno scelto lui.