Nel 1986-’87 l’Iri vende l’Alfa Romeo. Si fanno avanti la Fiat e, con un’offerta molto più vantaggiosa, l’americana Ford. Nel Psi prevale, giustamente, il partito Ford. Ma Amato rovescia gli equilibri e li porta sulla Fiat, che si aggiudica per un pezzo di pane l’unica azienda concorrente rimasta sul mercato interno. Ricorderà Craxi in un […]

MIlano. L’inchiesta per traffico di influenze Moby, Tirrenia e tasse: ecco le chat tra Grillo e 10 parlamentari M5S Agli atti. Il garante scrisse al ministro Patuanelli, a Buffagni e a Toninelli (non indagati): i magistrati analizzano tutti gli sms Di Davide Milosa

Quirinale 2022. Le mosse dei partiti Giallorosa, Letta allo scoperto: vuole Draghi. Ma Conte dice no Summit a tre. Il capo del M5S vede il segretario dem e Speranza: la carta di un nome di alto profilo da trovare con il centrodestra Di Luca De Carolis e Wanda Marra

Da genova a Dakar “Eolika” e quelle munizioni finite nel porto sbagliato Un carico di munizioni da guerra italiane è al centro di un giallo internazionale, dopo il sequestro avvenuto nel porto di Dakar. Si tratta di pallottole prodotte dalla Fiocchi, azienda di proprietà della famiglia dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Pietro Fiocchi, e del fondo di private equity della famiglia Montezemolo. Le munizioni viaggiavano su una nave […] Di Marco Grasso e Stefano Vergine

La sentenza Mascherine, la Cassazione aiuta Benotti: “Relazione con Arcuri non prova illecito” La “relazione personale” pregressa tra Domenico Arcuri e Mario Benotti “non rende di per sé illecito il ‘contratto’ tra il committente e il mediatore”, dunque tra gli ex vertici della struttura commissariale e l’ex giornalista Rai. Lo dice la sesta sezione penale della Cassazione, fornendo un assist ai mediatori indagati dalla Procura di Roma per […] Di Vincenzo Bisbiglia

Consigli Medici I virologi da talk, come il Covid, non finiscono mai È una pandemia. La nuova leva di prof. in azione. Discordanti Nessuno la pensa come l’altro: si va dalla variante “feroce” attesa per l’autunno, al “basta che c’è il vaccino”. E i troppi morti? “Pazienza…” Di Antonello Caporale

Chi si rivede “Fidarsi di Matteo”: il 5S costretto a bere i mojito Li avevamo lasciati nell’Aula del Senato, un martedì di agosto, tre anni fa. Uno, premier, in piedi ai banchi del governo; l’altro, suo ministro dell’Interno, seduto alla sua destra. Irrimediabilmente divisi dagli “interessi personali e di partito” che il segretario della Lega aveva miscelato nei mojito del Papeete. Rieccoli, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Non […] Di Paola Zanca

Caimano. Senza numeri B. resiste a Salvini e fa rimandare il vertice di destra Lui, il candidato in pectore, se potesse non li vedrebbe e sentirebbe più fino a lunedì, giorno della prima chiama, per decidere da solo il da farsi: andare alla conta in Aula (quasi impossibile) o ritirarsi e intestarsi un altro nome. Loro, i due “giovanotti” che smaniano per fare i kingmaker, se potessero, invece andrebbero […] Di Giacomo Salvini

Quirinale. Candidati Prodi, Bersani o Bindi: i lettori scelgono l’anti-B. Già 30 mila clic al nostro sondaggio: tra i nomi “di palazzo” vincono il volto dell’Ulivo e il bis di Mattarella; tra gli “outsider” domina l’ex ministro Di S. C.

Amato La mazzetta col morto, i regali alla Fiat, la prova d’amore a San Bettino Le mille vite dell’uomo senza dita. Poteri forti. L’Alfa svenduta agli Agnelli e i 3 mila mld per Melfi, la lettera a Craxi e la telefonata alla vedova che non tace Di Marco Travaglio

Approvati due odg Colle, la Camera: “Votino pure i deputati positivi” Il governo è stato impegnato a trovare una soluzione, ma ancora non è chiara quale sia e se ci sarà davvero. La Camera ha approvato – con solo l’astensione di Alternativa – due ordini del giorno presentati da Francesco Lollobrigida (FdI) e Paolo Barelli (FI) per consentire a tutti i 1009 grandi elettori di votare […] Di Ila. Pro.

San Daniele del Friuli Il Festival firma contro B. e la Lega toglie il patrocinio Per anni ha promosso dibattiti e iniziative in favore della Costituzione e col plauso delle amministrazioni pubbliche. Ma adesso l’associazione “Per la Costituzione”, che organizza il Festival Costituzione a San Daniele del Friuli (Udine), ha d’improvviso perso il patrocinio del Comune e rischia anche di dover fare a meno dei finanziamenti regionali a cui accede […] Di RQuotidiano

Tavolo tecnico Regioni in coro: “Il sistema colori non ha più senso, ora va abolito” Aquesto ritmo, tra poco giorni, mezza Italia rischia di finire in arancione e le regioni corrono ai ripari. Come? Chiedendo l’abolizione del sistema dei colori, ovviamente: “Non ha più molto senso”, spiega il Toscano Eugenio Giani, “Va eliminato”, sottolinea il collega emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, “Va abolito – fa eco dal Molise Donato Toma – siamo […] Di RQuotidiano

‘Ndrangheta stragista Graviano, pm chiede di riaprire l’istruttoria anche “sui rapporti di Fininvest in Calabria” Che ci fosse dell’altro lo si è avvertito dalle prime battute del processo d’appello “’Ndrangheta stragista”. Forse si percepiva anche dalla requisitoria di primo grado quando il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo ottenne la condanna all’ergastolo del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e di Rocco Santo Filippone (referente della cosca Piromalli), per il […] Di Lucio Musolino

Catania, “delitto di mafia” Arrestato assessore “Coinvolto in omicidio” Un passatotra il centrosinistra e la Lega. È il profilo politico dell’assessore allo sport di Palagonia, Antonino Ardizzone, arrestato per concorso in omicidio con l’aggravante mafiosa. Secondo la Dda di Catania avrebbe fatto da tramite per il clan stiddaro dei Maira per trovare un killer che eseguisse l’omicidio di Francesco Calcagno, freddato nell’agosto 2017. Eletto […] Di Saul Caia

Stupro di gruppo a Milano Definitiva pena a 9 anni per calciatore Robinho La Terza sezionepenale della Cassazione ha confermato la condanna della Corte di Appello di Milano del dicembre 2020 nei confronti di Robson de Souza Santos, in arte Robinho, ex attaccante del Milan, a 9 anni per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza avvenuta il 22 gennaio 2013 in una discoteca di Milano. […] Di RQuotidiano

Ex commissari della sanità Cosenza, “processate Cotticelli e Scura” La Procura di Cosenza ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 persone, tra cui gli ex commissari ad acta della sanità calabrese Saverio Cotticelli e Massimo Scura e dell’ex dirigente del dipartimento Salute della Regione Antonio Belcastro, nell’ambito dell’inchiesta “Sistema Cosenza”. Secondo l’accusa, nel triennio 2015-2017, all’Asp cosentina sarebbero stati falsificati i bilanci per […] Di RQuotidiano

Star di hollywood Venezia, non ha il green pass: Malkovich cacciato dall’hotel Non gli hanno dato una camera perché non aveva il Green pass. È accaduto a John Malkovich, che è stato rifiutato dall’hotel Danieli di Venezia. Lo riporta Il Gazzettino, secondo cui la certificazione verde dell’attore americano, star di decine di produzioni hollywoodiane, era scaduta. A Malkovich era stata riservata la suite extralusso dell’albergo, tra i […] Di RQuotidiano

“Riforme” all’opera Inps, l’età media di pensione sale ancora: 64 anni L’età pensionabile avanza. Gli effetti della riforma Fornero del 2012, malgrado i correttivi approvati, sono evidenti nei numeri dell’età effettiva in uscita. Per i dipendenti privati questa è arrivata a 64,1 anni per gli uomini e a 63,2 per le donne. Ancora più alta quella degli autonomi: 64,8 per gli uomini e 64 per le […] Di Roberto Rotunno

Editoria “Oggi”, Verdelli nuovo direttore del settimanale al posto di Brindani “Ho diretto tanti giornali e c’è una regola alla quale attenersi. L’esperienza consiglia che è meglio non dire niente quando inizi e niente quando finisci. Si parla nel mezzo”. Così Carlo Verdelli che dal 1º febbraio assume la direzione di Oggi al posto di Umberto Brindani. Per l’uscita di Brindani la redazione del settimanale Rcs […] Di RQuotidiano

L’inchiesta di “Calcalist” Israele, la polizia spia tutti usando il malware Pegasus Il quotidiano rivela: dal 2015 al 2018 sono stati intercettati sindaci e attivisti senza il permesso dei magistrati. Gli ufficiali negano Di Fabio Scuto

Stati Uniti “Ha ingannato il fisco”: Trump accerchiato dalla Procura Un doppio cappio si stringe intorno a Donald Trump: quello della magistratura di New York e quello della commissione d’inchiesta della Camera. Per la procuratrice capo della Grande Mela, Letitia James, la Trump Organization, il cui direttore finanziario Allen Weisselberg è già stato formalmente incriminato, ha compiuto, per anni, pratiche “fraudolente e ingannevoli”. Il magnate […] Di Giampiero Gramaglia

Congo Delitto Attanasio: i soliti sospetti Nuovi arresti. L’operazione presa con le pinze dagli investigatori italiani Di Vincenzo Bisbiglia

Per chi erano le armi Sahel, Etiopia Mozambico: l’Africa è sempre in guerra Il mercato delle armi non conosce pandemie. Nessun conflitto in questi due anni si è fermato a causa del virus. Anzi. Lo dimostra la vicenda della nave Eolika, battente bandiera della Guyana, zeppa di munizioni. Le autorità di Dakar sospettano che il carico fosse destinato a eserciti, se non addirittura alle tante milizie armate che […] Di Roberta Zunini