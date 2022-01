“Salvini e Meloni non hanno il coraggio di dire che Berlusconi non è una figura adatta al Quirinale? Quando sei proprietario dei mezzi di comunicazione e hai degli alleati politici, questi ultimi possono essere portati in alto o in basso. Gli alleati politici di Berlusconi sono stati portati molto in alto dalla linea editoriale di Rete4. Ma se quella linea editoriale scompare o, peggio ancora, come è accaduto con Gianfranco Fini quando si è allontanato dallo spotlight, incomincia a mazzolarti un giorno sì e l’altro giorno pure, è evidente che quegli alleati politici abbiano una paura fottuta”. Così, a “L’aria che tira” (La7), il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, commenta le parole critiche del leader di Azione, Carlo Calenda, sulla ritrosia di Salvini e Meloni a opporsi alla candidatura di Silvio Berlusconi al Colle. Gomez aggiunge: “Oggi si parla del conflitto di interessi di Beppe Grillo, ma il conflitto di interessi che ha caratterizzato l’Italia è anche questo”.