Nel quartier generale della Croce Rossa Italiana di via Ramazzini a Roma ha aperto un nuovo centro tamponi: l’accesso è libero, senza prenotazioni, e chiunque presentarsi per effettuare un test antigienico rapido. Il servizio è gratuito per i bambini da 0 a 5 anni, mentre ha un costo di 6 euro per i ragazzi fino al compimento della maggiore età e di 12 euro per tutti gli altri utenti. “L’obiettivo è arrivare a 500 tamponi al giorno senza prenotazione – commenta Valerio Mogini, responsabili dei servizi sanitari della Cri – Vogliamo tutelare le fasce più deboli, in particolare i nuclei con bambini”. Le lunghe code non sono mancate fin dal primo giorno ma gli utenti sembra soddisfatti.