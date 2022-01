E’ stato arrestato ad Algeciras, poco lontano da Gibilterra, un 31enne ritenuto responsabile dell’omicidio di Atiljo Ndrecaj, 23enne di origini albanesi, ucciso a colpi di mazza da baseball a Mantova lo scorso 3 luglio nel parcheggio del centro commerciale La Favorita. Il 31enne, di origini marocchine, deve rispondere di omicidio volontario e tentato omicidio: da luglio era ricercato dalla Procura e dai carabinieri. E’ stato rintracciato, sulla base delle informazioni degli inquirenti italiani, dalla Guardia Civil nella città in cui si trova il porto da cui partono i traghetti per il Marocco. Oltre che della morte di Ndrcaj, il 31enne è accusato anche delle lesioni causate a un secondo ragazzo vittima dell’aggressione, Pierfrancesco Ferrari di 35 anni. Il presunto complice del giovane marocchino è un 22enne arrestato pochi giorni dopo il fatto.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Ndrecaj e Ferrari si erano avviati verso il parcheggio del centro commerciale dopo aver ricevuto una telefonata mentre si trovavano in un bar di Mottella. Una volta arrivati nel piazzale del centro commerciale, che dista pochi chilometri dalle loro abitazioni, si sono trovati di fronte a quattro-cinque persone che li hanno aggrediti a colpi di mazze da baseball (una è stata trovata poco distante dal luogo dell’aggressione) e ridotti in fin di vita. La prima chiamata di soccorsi è arrivata poco prima delle 3 quando un passante ha trovato i due riversi a terra, privi di sensi, vicino a una rotatoria. Dell’agguato non è mai stato chiarito il movente.