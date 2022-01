“È l’ennesimo pannicello caldo di questo governo, che cerca di mettere un freno a un’impennata di contagio davvero preoccupante”. Sono le parole del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ospite a In Onda, su La7, relative all’introduzione, da parte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, dell’obbligo vaccinale per gli over 50. “Gli ultra cinquantenni non vaccinati sono 2,3 milioni e non sappiamo quanti siamo quelli esentati. La misura entrerà in vigore dal 15 di febbraio, il suo potenziale impatto non è certo”.

Video La7