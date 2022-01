“Annuncio la mia disponibilità a partecipare alle primarie per l’elezione del presidente della Regione Siciliana“. Con queste parole l’europarlamentare Dino Giarrusso, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha annunciato la propria candidatura alle primarie del M5s in Sicilia. “Questa regione è quella dove sono nato e dove crescerà mio figlio – ha continuato – e credo che mio figlio abbia diritto di crescere in una regione antimafiosa, pulita, governata in maniera onesta, senza corruzioni e tangenti. Mafia e corruzione non fanno parte della nostra cultura politica, per fortuna”. A stretto giro, tuttavia, il M5s ha preso le distanze da Giarrusso: “In merito alle dichiarazioni di Giarrusso – si legge in una nota – che si è dichiarato disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana, si chiarisce che si tratta di un’iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalità delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo”.