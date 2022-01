Gli Stati Uniti sono stati travolti dalla nuova variante Omicron del coronavirus e nelle ultime ore il Paese ha fatto registrare il più alto numero di contagi dall’inizio della pandemia, con oltre 1 milione di casi registrati. Un incremento mai visto, soprattutto in alcuni Stati come la Florida, dovuto anche agli assembramenti durante le festività. In Francia, intanto, brusco stop all’esame del disegno di legge che dovrebbe introdurre il pass vaccinale, il corrispettivo del super green pass italiano, dopo che una maggioranza di deputati si sono rifiutati di proseguire il dibattito dopo la mezzanotte, secondo un conteggio della presidenza della seduta.

In quattro giorni, i numeri della pandemia in tutti gli States sono raddoppiati. Sono invece 4 volte di più se raffrontati ai dati di appena una settimana fa. In Florida, uno degli Stati Usa meno restrittivi, i casi sono cresciuti del 948% in due settimane. Contagi che, fa sapere la Johns Hopkins University, potrebbero persino essere sottostimati, visto che tantissimi americani ormai si affidano ai test Covid fai-da-te che hanno un margine d’errore ben più ampio dei molecolari.

Con numeri alle stelle anche in Europa, tutti i Paesi stanno imponendo nuove misure e disegnando nuove strategie per evitare di mettere in crisi il sistema sanitario nazionale. La volontà dell’esecutivo francese di introdurre un nuovo green pass nazionale si è scontrata però con le lungaggini parlamentari. Adesso toccherà alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari inserire il resto dell’esame del testo nell’agenda del Parlamento, ma la sospensione inaspettata farà deragliare i tempi per l’adozione definitiva della nuova misura anti-Covid.

Intanto, per evitare di creare ulteriori difficoltà al personale sanitario, il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha annunciato che i loro figli potranno continuare ad andare in classe anche se la loro è stata chiusa per contagi da Covid-19: “Abbiamo previsto di accogliere ovunque in Francia i bambini del personale sanitario – ha detto ai microfoni di France Inter – così che i genitori possano continuare a lavorare”, ha spiegato. In giornata sarà comunicata anche la lista precisa delle categorie aventi diritto. Al rientro dalle vacanze, le classi elementari sono sottoposte ad un nuovo protocollo sanitario che prevede fra l’altro che una classe possa essere chiusa soltanto a partire da 3 casi di Covid e “in funzione della situazione, in presenza, ad esempio, di un altissimo numero di casi”. Accanto a questo provvedimento, anche l’obbligo di sottoporre gli allievi a tre tamponi in 4 giorni se c’è un positivo in classe.

In Germania i casi di Covid continuano a salire di nuovo. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 30.561 nuovi contagi e 356 morti. I dati del Robert Koch Institut riportano un’incidenza settimanale in crescita per il sesto bollettino giornaliero consecutivo e che oggi si attesta a 239,9 casi ogni 100mila abitanti. Numeri comunque ben più bassi dell’incidenza di 432,2 di un mese fa.

Da Israele, il coordinatore della lotta al Covid, il professor Saman Zarka, ha fatto sapere che il Paese non punta “all’immunità di gregge. Non vogliamo che tutti vengano contagiati, ci mancherebbe altro. Qui c’è un virus nuovo, che non conosciamo in maniera sufficiente. Non sappiamo quali potrebbero essere le sue conseguenze future. Pertanto è opportuno che tutti andiamo a vaccinarci, che teniamo le mascherine e ci proteggiamo”.