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Ultimo aggiornamento: 13:58

G7, Trump minaccia: “Accordo con l’Iran non definitivo, se si comporta male bombardiamo”. Dichiarazione congiunta a favore le armi a Kiev: “Sostegno incrollabile”

di Redazione Esteri
Oggi a Evian ultima giornata del G7. Dichiarazione congiunta dei capi di Stato e di Governo riuniti per il summit: "Pronti a valutare l'estensione all’Ucraina del beneficio di licenze per aumentare la produzione militare interna". Zelensky ringrazia: "Risultati importanti". Possibile un nuovo incontro con Trump
G7, Trump minaccia: “Accordo con l’Iran non definitivo, se si comporta male bombardiamo”. Dichiarazione congiunta a favore le armi a Kiev: “Sostegno incrollabile”
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In Evidenza

Trump: “Accordo con Iran non definitivo, se si comportano male torniamo a bombardare”

L’accordo con l’Iran “non è definitivo” ma è un “memorandum di intesa. Se non mi piace, torneremo a colpirli. Se non si comportano bene torneremo subito a bombardare”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, a margine del bilaterale con l’omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi. acp

Momenti chiave

  • Trump: "L'accordo con l'Iran è ottimo, al 99% non avranno mai arma nucleare"
  • Trump: "Nessun conosce l'accordo con l'Iran ma è molto forte"
  • Trump: "Accordo con Iran non definitivo, se si comportano male torniamo a bombardare"
  • Merz: "Riunione E5 settimana prossima a Berlino"
  • Trump arriva al G7 di Evian e proclama: "Il capo sono io"
  • Zelensky: "Dal vertice del G7 risultati importanti per l'Ucraina"
  • Macron: "Accordo con l'Iran darà stabilità alla regione e riaprirà Hormuz"
  • Macron: "G7 sosterrà l'Ucraina ancora più fortemente"
  • Starmer: "Colpi dalla nave russa nella Manica avventati ma non ostili"
  • Si apre l'ultima giornata del G7 a Evian: focus su crescita e IA,
  • Leader del G7: "preoccupazione per programma nucleare della Corea del Nord"
  • I leader del G7: "Più armi a Kiev e rafforzeremo sanzioni alla Russia"
    • 13:56

      Trump: “L’accordo con l’Iran è ottimo, al 99% non avranno mai arma nucleare”

      Quello con l’Iran “è un ottimo accordo per molte ragioni. La più importante, di gran lunga, è che al 99% non avranno mai un’arma nucleare. Non si può dare a Teheran un’arma nucleare. Non la avranno mai”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, a margine del bilaterale con l’omologo egiziano Abdel Fattah

    • 13:29

      Trump: “Nessun conosce l’accordo con l’Iran ma è molto forte”

      “Nessuno sa in cosa consista l’accordo, ma è molto forte. E le maggior parte delle persone ne sembrano molto felici”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti dell’intesa con l’Iran a margine del bilaterale con l’omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Trump ha aggiunto che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.

    • 13:28

      Trump: “Accordo con Iran non definitivo, se si comportano male torniamo a bombardare”

      L’accordo con l’Iran “non è definitivo” ma è un “memorandum di intesa. Se non mi piace, torneremo a colpirli. Se non si comportano bene torneremo subito a bombardare”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, a margine del bilaterale con l’omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi. acp

    • 13:27

      Merz: “Riunione E5 settimana prossima a Berlino”

      Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel cosiddetto formato E5. Lo ha affermato in un comunicato dal G7 di Evian. “Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del consiglio europeo e prepareremo il vertice della Nato”, ha aggiunto. Il formato E5 prevede la presenza di Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia.

    • 13:02

      VIDEO – Trump arriva al summit: “Il capo sono io”

    • 12:55

      Trump arriva al G7 di Evian e proclama: “Il capo sono io”

      “I am the boss”, “il capo sono io“: così stamattina ha esclamato Donald Trump avvertendo del suo arrivo al tavolo della riunione del G7 di Evian dedicata allo sviluppo internazionale. Il presidente americano, vedendo gli altri colleghi capi di stato e di governo già seduti, si è rivolto a loro con il suo “I’m the boss”, poi sorridendo si è seduto al suo posto. Nell’arrivare al tavolo, ha stretto la mano al presidente francese, Emmanuel Macron, che – in inglese – gli ha chiesto “come va?”. In un altro scambio con i leader, in mattinata, Trump si era lamentato che nella sala delle riunioni faceva troppo caldo.

    • 12:54
    • 12:06

      Zelensky: “Dal vertice del G7 risultati importanti per l’Ucraina”

       “Il vertice del G7 in Francia ha portato a risultati importanti per l’Ucraina”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “In particolare, abbiamo concordato un ulteriore rafforzamento della difesa aerea ucraina. Saranno intraprese nuove azioni per esercitare pressione sulla Russia a causa della sua guerra – pressione in nome della pace”, ha aggiunto Zelensky. “I nostri partner garantiranno il sostegno alla nostra difesa e alla nostra resilienza energetica. È fondamentale che condividiamo una visione comune delle principali sfide e che adottiamo misure concrete per affrontarle. La nostra unità globale sta realmente riducendo la capacità della Russia di continuare questa folle e criminale aggressione contro l’Ucraina. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando”, ha concluso.

    • 11:06

      Macron: “Accordo con l’Iran darà stabilità alla regione e riaprirà Hormuz”

      “Abbiamo tutti sostenuto l’accordo concluso tra gli Stati Uniti d’America e l’Iran. Questo accordo è una buona cosa. Il presidente Trump è con noi. Lo è stato durante questi due giorni. Sarà con noi domani”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando durante l’ultimo giorno del G7 in corso a Evian, in Francia, aggiungendo che “questo accordo permetterà di ricreare stabilità nella regione, di riaprire lo Stretto di Hormuz, di consentire la pace in Libano e il lavoro delle forze armate libanesi e internazionali. E questo accordo permetterà anche di ridurre la tensione, di abbassare i prezzi del petrolio, del gas, dei fertilizzanti”