Garlasco, la madre di Sempio ricoverata in ospedale per overdose di farmaci

Daniela Ferrari è stata soccorsa nella sua abitazione e trasferita al pronto soccorso di Vigevano. Non si esclude il tentativo di suicidio. Era stata interrogata più volte in relazione allo scontrino del parcheggio

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un’overdose di farmaci ed è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Dopo l’intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L’allarme è scattato in tarda mattinata quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Garlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, nel Pavese.

Attualmente è tenuta sotto osservazione e sottoposta ad esami. Non si esclude che la donna, madre dell’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, possa aver tentato il suicidio così come potrebbe aver assunto in dosi sbagliate alcuni farmaci che le erano stati prescritti. Ferrari è stata ascoltata più volte dagli investigatori dei carabinieri in relazione al famoso scontrino del parcheggio, ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l’alibi del figlio.

“Come team difensivo abbiamo mandato un messaggio di solidarietà e auguri di pronta guarigione al figlio con cui l’avvocata Taccia è riuscita a parlare. Lo abbiamo invitato a stare vicino alla mamma, a tranquillizzarla, a dirle che moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare ad Andrea e a tutta la famiglia Sempio serenità”, ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio.