“Noi per due tre mesi ci siamo autoconsolati raccontando a noi stessi che eravamo il migliore Paese d’Europa. Ma non abbiamo attenzione alla prevenzione e alla prudenza e abbiamo bruciato il vantaggio che avevamo. Abbiamo perso due mesi per correre appresso ai no vax”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, ha commentato le recenti misure addottate dal governo guidato da Mario Draghi. “Le decisioni prese dall’esecutivo sono in larga parte inutili“, ha aggiunto, “servono solo a salvarsi l’anima”.