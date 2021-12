È morto ieri il professor Francesco Daveri, economista e docente della Sda Bocconi School of Management. Nato a Piacenza, aveva 60 anni. A darne notizia è il sito Lavoce.info di cui Daveri è stato redattore e a lungo coordinatore. L’home page del sito ospita il commosso ricordo del collega Fausto Panunzi che descrive Daveri come “un amico fraterno per molti di noi. Presente, attento, profondo, generoso e spiritoso. Entusiasta, coinvolgente, gentile, curioso e ironico”.

Anche l’università Bocconi porge il suo saluto ultimo all’economista, ricordandolo con un messaggio online. “Oltre a essere un ottimo ricercatore Francesco è stato un economista appassionato e curioso sempre pronto ad accettare nuove sfide professionali, compresa quella di essere il primo economista a dirigere un Mba – ricorda Gianmario Verona, rettore dell’ateneo milanese. Ci mancherà come ricercatore e professore ma ci mancherà soprattutto il garbo e l’ironia con cui affrontava anche le sfide più complesse. Attento osservatore dei fenomeni macroeconomici aveva il dono di saper spiegare e far comprendere a tutti la complessità della realtà che viviamo”. Tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi economisti.

Yesterday, our beloved Professor Francesco Daveri, passed away.

We will not ever forget his humanity, his passion for teaching and economics, and his integrity.

