“La situazione a Brandizzo è drammatica. Noi nella Casa della Salute facciamo i tamponi alle persone sintomatiche e ieri abbiamo trovato un quarto dei pazienti positivi. Non riusciamo a gestire tutta la situazione legata al tracciamento, all’isolamento e alle quarantene. Lo facciamo, ma praticamente non seguiamo più le altre patologie”. È l’allarme lanciato da Paolo Bodoni, sindaco di Brandizzo, comune della città metropolitana di Torino che di professione è anche medico di base. “Ieri e l’altro ieri ho lavorato 16 ore in un giorno – racconta – e ho fatto praticamente solo Covid. Ho seguito famiglie intere in quarantena, che sono tutte preoccupate. La situazione è veramente difficile”.