“Come il Covid riempia le pagine di giornale e abbia i titoli dei principali telegiornali da quasi due anni, l’emergenza energetica sia un’emergenza nazionale. Ogni giorno guardo il bollettino, ormai sono diventato un esperto. Il mio mestiere è di creare connessioni e pressare, ritengo che al pari dell’emergenza sanitaria, l’emergenza energetica e il costo materie prime sia la vera grande emergenza nazionale dei prossimi mesi e delle prossime settimane, e ritengo che il Governo possa intervenire prima di entrare in clima elezioni del Presidente della Repubblica”, così Matteo Salvini durante una conferenza stampa sul caro energia a Torbole Casaglia in provincia di Brescia. “A me interessa mettere intorno allo stesso tavolo i ministri dello Sviluppo economico, della Transizione ecologia e il presidente del Consiglio, che è consapevole della duplice emergenza covid e caro energia, che io metto sullo stesso piano. Ipotizzare di avere un inverno in lockdown per qualcuno al freddo e al buio rischia di essere una bomba sociale”