Covid e Natale Pass più breve e terza dose a 4 mesi. Omicron al 20% Oggi le misure – Si discute su tampone ai vaccinati al chiuso, Ffp2 al cinema e smart working. La variante cresce ma secondo i primi studi fa meno danni Di Alessandro Mantovani e Giacomo Salvini

Alta velocità La freccia colpisce il Tav al cuore Milano-Parigi – Trenitalia apre la tratta da 7 ore attraverso il Fréjus. Il nuovo tunnel invece rimane in balia del limitato volume di traffico e dei risibili benefici ambientali. Restano solo le fanfare “grandi opere” Di Marco Ponti

Giustizia Prove di “bavaglio”: l’indagato sarà A. B. e presunto innocente Cronaca muta – Ecco le circolari delle Procure. I 5Stelle valutano di proporre un ddl che modifichi la legge sui rapporti tra pm e stampa Di Valeria Pacelli

Il trionfo del Barbudo In cile il pueblo è stato unido. La nuova sinistra di Boric Ha saputo allineare partiti, elettori dei quartieri dimenticati e Assemblea costituente. Giovane e abile, è indipendente dal “socialismo reale” sudamericano Di Paolo Hutter

Finlandia Helsinki accende il nuovo reattore nucleare: 12 anni di ritardi, costi triplicati a 8,5 miliardi Con 12 anni di ritardo e costi lievitati da 3,2 a 8,5 miliardi, nella notte del 21 dicembre la Finlandia ha finalmente avviato il terzo reattore nucleare della centrale di Olkiluoto, la più potente d’Europa. Costruito dal gruppo francese Areva, a gennaio il reattore produrrà energia al 30% della sua capacità massima e arriverà a […] Di Nicola Borzi

Cartabia o Franco o Colao: il toto-nomi per il “successore” E ora molti, se non tutti, pensano già al dopo: forse non probabile, a sentire ieri l’umore dei partiti, ma di certo possibile. Cioè a chi potrebbe essere il sostituto di Mario Draghi a Palazzo Chigi. La pedina che lo stesso premier dovrebbe muovere, o almeno proporre, per garantirsi il trasloco al Quirinale. Perché se […] Di Luca De Carolis e Wanda Marra

Lo sfidante Il bisnonno B. resiste e prepara nuovi “spot” Nel giorno in cui tutti parlano del nuovo “nonno d’Italia”, cioè Mario Draghi, ironia della sorte, si scopre (grazie al settimanale Chi) che lui è già bisnonno da otto mesi della piccola Olivia, nata dalla relazione tra il figlio Pier Silvio e la ex Lucrezia Vittoria. Silvio Berlusconi vuole sempre primeggiare. Anche quando si tratta […] Di Giacomo Salvini

Mastella, Veltroni e re Giorgio fregano Prodi: il terzo ritorno 2007, giugno-settembre. La Procura di Napoli intercetta il direttore di Rai Fiction Agostino Saccà al telefono con Silvio Berlusconi, che gli chiede di sistemare varie “attrici” per compiacere alcuni senatori che sta tentando di portare via al centrosinistra. Ma ovviamente i due interessati ancora non lo sanno. 1° agosto. Dopo 13 anni di presenza in […] Di Marco Travaglio

Palazzo madama Senato, espulsioni nulle per gli ex 5S contrari a Draghi Il Consiglio di Garanzia di Palazzo Madama ha dichiarato nulla l’espulsione dal M5S dei senatori Barbara Lezzi, Elio Lannutti, Rosa Silvana Abbate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio di Micco e ne ha ordinato il reintegro nel gruppo pentastellato. Per il collegio di appello di Palazzo Madama l’espulsione (decisa a seguito del loro rifiuto di […] Di Il.Pr.

Consiglio di garanzia “Ricalcolare al rialzo i vitalizi a ex senatori” Un’altra decisione per favorire la “casta” Già così è un regalone per Lorsignori, che ora sperano addirittura di fare tombola e di riavere tutto – fino all’ultimo centesimo – come ai bei tempi andati. Palazzo Madama dovrà ricalcolare al rialzo tutti i vitalizi degli ex senatori, secondo quanto ha deciso ieri il Consiglio di Garanzia, organo di appello della giustizia interna […] Di Ilaria Proietti

Selfomane Narciso con sfondo di tavoletta del water Smoking Matteo – Renzi si ritrae nei bagni del teatro, ma dimentica un particolare Di Daniela Ranieri

Conferenze Abu Dhabi “Fatture vere” I pm: “Archiviare Matteo Renzi” Viaggia verso l’archiviazione uno dei procedimenti della Procura di Firenze sull’ex premier Matteo Renzi. Era accusato di emissione di fatture per operazioni inesistenti insieme a Carlo Torino, titolare di una società di Portici (Napoli). Le fatture riguardavano tre conferenze del 2019 di Renzi in Francia, a Londra e ad Abu Dhabi. Due anni di indagini […] Di Vincenzo Iurillo

disservizio al 3570 Roma, a Natale i taxi lasciano a piedi i disabili ARoma per i disabili quelli di Natale saranno giorni più difficili del solito. Perché trovare un taxi per spostarsi sarà impossibile, a meno di non averlo prenotato una decina di giorni prima. Il servizio taxi adibiti al trasporto di sedie a rotelle in questo periodo va in overbooking, tanto che il 3570 ha sospeso le […] Di Gianluca Roselli

Basilicata, la sentenza Sanitopoli, 7 condanne. Ma Pittella è assolto L’inchiesta sulla sanitopoli lucana era solida, il processo del Tribunale di Matera si è concluso con sette condanne per dirigenti e funzionari delle aziende sanitarie locali. Ma il principale imputato, l’ex governatore Pd della Basilicata Marcello Pittella, è stato assolto. Nel luglio 2018 finì anche lui tra i destinatari delle misure cautelari (furono disposti gli […] Di V.I.

Calcio, caso plusvalenze Inter, focus della Gdf su clausola recompra L’indagine sulle plusvalenze dell’Inter passa per l’analisi della cosiddetta “clausola di recompra”. La Guardia di Finanza ha acquisito le email con le quali il club nerazzurro avrebbe ceduto a prezzi – come ipotizza la Procura di Milano – gonfiati alcuni giovani del vivaio, con l’obbligo di riprenderli successivamente. Nella lista delle plusvalenze sospette in realtà […] Di RQuotidiano

Forza nuova, assalto Cgil Ora Castellino e Fiore rischiano il processo I presuntiautori dell’assalto alla Cgil ora rischiano il processo immediato con l’accusa di devastazione aggravata. Fra loro, i tre leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Luigi Aronica, sono accusati di istigazione a delinquere. La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di 13 persone, fra le persone individuate dalla […] Di V.B.

Cipro Morto archeologo Karageorghis. Scoprì i tesori di Salamina Il professoree archeologo cipriota Vassos Karageorghis, protagonista della storia dell’archeologia mediterranea, è morto a Nicosia a 92 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’Università di Cipro. Fondamentali i suoi scavi di Salamina, l’antica città sulla costa orientale di Cipro, alla foce del fiume Pedio, 6 chilometri a nord della moderna Famagosta: Karageorghis ha scoperto […] Di RQuotidiano

Messico Crisi rifugiati: richieste d’asilo triplicate nell’ultimo anno Se nel 2020 le domande d’asilo ricevute dalle autorità messicane superavano di poco le 41mila unità, le richieste ricevute dallo Stato sudamericano nel 2021 sono triplicate: hanno fatto domanda d’accoglienza più di 123mila persone, riferiscono i dati della Comar (Commissione messicana per gli aiuti ai rifugiati), supportata dal governo di Città del Messico e Nazioni […] Di RQuotidiano

Diatriba dem Il triste Natale di Biden: alleati, riforme e consensi sotto zero Joe contro Joe – Il senatore Manchin affossa il piano di aiuti per i poveri Di Giampiero Gramaglia

Troppi detenuti Danimarca, 75 milioni al Kosovo per affittare celle Per risolvere il problema del sovraffollamento delle sue prigioni, Copenaghen ha trovato una soluzione lontana dai suoi confini patrii: a Pristina. I due Paesi hanno appena firmato una dichiarazione d’intenti: per 15 milioni di euro all’anno per i prossimi cinque anni – ma il contratto che verrà firmato sarà estendibile fino a dieci anni –, […] Di RQuotidiano

Polonia Ue apre procedura d’infrazione: Varsavia “viola diritto comunitario” Il collegio dei commissari dell’Ue ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro la Polonia per le decisioni prese dalla Corte costituzionale di Varsavia che violano, tra l’altro, il principio del primato del diritto Ue su quello dei singoli Paesi e l’articolo 19.1 del Trattato dell’Ue. Il tribunale polacco “non ha più i requisiti […] Di RQuotidiano

Trovati pagamenti “Spia di Pechino”: condannato prof. di Harvard È sospettato di aver spiato per conto della Cina nel cuore di una delle istituzioni più blasonate d’America, l’Università di Harvard. Ora Charles Lieber, 62 anni, uno dei docenti più stimati, ed ex vicepresidente del Dipartimento di Chimica, è stato condannato dalla Corte federale di Boston per aver nascosto i suoi legami con Pechino. Rischia […] Di RQuotidiano

Israele Relazioni e segreti: la tv imbarazza l’ex capo degli 007 Il mitico ex capodel Mossad, Yossi Cohen – che nel 2018 riuscì a far trafugare da Teheran l’archivio nucleare iraniano – è stato messo in imbarazzo dalla tv commerciale israeliana Canale 13 in un controverso programma investigativo che è stato seguito da 1 israeliano su 6. L’autore del servizio, dopo aver attribuito a Cohen (molto […] Di RQuotidiano

L’anniversario Togni, che meraviglia di circo Oggi a Roma riapre il tendone. Sul trapezio da 150 anni Di Maurizio Di Fazio