Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a sorpresa a Kiev, dove incontrerà tra gli altri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel pieno dell’offensiva che la Russia ha lanciato contro la regione di Kharkiv. Secondo quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, Blinken “sottolineerà il sostegno duraturo degli Stati Uniti all’Ucraina” e discuterà della situazione al fronte e dell’impatto del nuovo pacchetto di aiuti militari ed economici stanziati dagli Usa.

L’esercito di Mosca continua a bombardare Kharkiv senza sosta. Stanotte quattro persone sono rimaste ferite. Lunedì le forze di difesa dell’Ucraina hanno detto di aver respinto 13 attacchi russi in direzione di Kharkiv, mentre gli scontri con l’esercito russo su tutta la lunghezza del fronte di attrito sono stati 148.

La pressione di Mosca – Negli ultimi giorni le forze russe hanno messo a segno anche ieri progressi tatticamente significativi nella regione dell’Ucraina orientale, ma secondo gli analisti dell’Institute for the study of war il loro obiettivo per il momento è creare una “zona cuscinetto” lungo il confine, non penetrare in profondità. I video pubblicati ieri mostrano che le forze russe sono avanzate a Hlyboke (a nord di Lyptsi) e hanno issato una bandiera al centro del villaggio, ma secondo fonti russe non hanno ancora preso l’intera Hlyboke. Altri video mostrano che hanno guadagnato terreno a sud-ovest di Oliinykove (a nord-est di Lyptsi) e a nord di Lukyantsi (a nord-est di Lyptsi e a sud-est di Oliinykove).

Gli Usa: “Armi in arrivo” – Secondo Washington, le armi contenute nel pacchetto da 61 miliardi di dollari di aiuti militari Usa approvato tre settimane fa stanno arrivando al fronte in Ucraina. La lista di invii include intercettori destinati alla difesa aerea, artiglieria e missili guidati di precisione a lungo raggio Atacms. “Abbiamo già iniziato a far arrivare artiglieria e Atacms e anche altre capacità di difesa aerea destinate a soddisfare le esigenze più urgenti, in particolare con un occhio alle attività della Russia in questo momento a Kharkiv”, ha affermato il funzionario.

Treno merci deraglia in Russia: “Un drone” – Nella notte, nella regione di Volgograd, a circa 250 km dal confine con l’Ucraina, è deragliato un treno merci. L’agenzia di stampa russa Tass aveva parlato inizialmente di un incidente dovuto alla “presenza di personale non autorizzato sui binari”, ma secondo il canale Telegram Baza, con legami con i servizi di sicurezza russi, il treno sarebbe stato colpito da almeno un drone. L’incidente è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Kotluban, non si hanno notizie di vittime. Secondo Baza, sono nove i vagoni deragliati e due vagoni con carburante hanno preso fuoco. L’incendio non è ancora stato del tutto spento.

⚡️ A drone attacked a freight train in the volgograd region of russia, russian media reports. According to the russian emergencies ministry, 2 railroad cars with fuel caught fire, and one tanker exploded. After that, fuel spilled and grass caught fire. A total of 9 train cars… pic.twitter.com/VHmyJ4IxSR — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) May 14, 2024

Sempre nella notte, Mosca ha dichiarato di aver abbattuto 25 razzi Vampire lanciati dalle forze ucraine sulla regione russa di Belgorod. I media ucraini citano invece il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, secondo il quale ci sarebbero diversi danni e un ferito a seguito dell’attacco ucraino.