“Il governo non si costituirà contro l’ammissibilità dei referendum. Non ne ha alcuna intenzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno rispondendo d una domanda sui referendum giustizia e cannabis. “Il governo avrebbe potuto in alcuni casi creare delle condizioni per cui la presentazione sarebbe slittata all’anno prossimo e non lo ha fatto“, ha concluso