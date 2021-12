Il Veneto potrebbe presto passare in zona gialla. A dirlo il presidente della Regione, Luca Zaia, durante la conferenza stampa sull’aggiornamento dei dati regionali riguardanti il Covid 19.

Abbiamo “un’incidenza alta” e un “tasso di occupazione delle terapie intensive al 12,8%” entrambi già “da zona gialla”, ha spiegato, mentre “ci resta ancora un parametro a cui siamo appesi per restare in zona bianca” cioè quello relativo all'”occupazione di area medica, oggi al 13,7″, vale a dire che “manca l’1,3% per andare a 15 e quindi in zona gialla”. Per questo, ha concluso, “penso che il bollettino di venerdì ci possa riservare”, salvo “dimissioni ciclopiche”, “la classificazione da lunedì prossimo in zona gialla”.