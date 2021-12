Attimi di tensione davanti al liceo Plauto di Roma nella mattinata di lunedì 13 dicembre. Gli studenti stavano manifestando fuori dalla scuola, in zona Spinaceto, quando la polizia è intervenuta per un tentativo di occupazione. Nei video, diffusi dal collettivo Opposizione Studentesca d’Alternativa, si vede un ragazzo strattonato durante l’intervento. Il giovane, secondo quanto si apprende da fonti di polizia, non sarebbe uno studente della scuola. “Questa mattina, al liceo Plauto, di fronte alla richiesta di assemblea straordinaria due nostri attivisti sono stati portati via dalla polizia e in questo momento sono chiusi dentro la scuola. È inaccettabile questo livello di repressione. Risponderemo con la lotta”, fanno sapere invece dal collettivo.

Secondo quanto si apprende, la segnalazione è giunta verso le 8, al commissariato di Spinaceto. Gli agenti, fa sapere la questura, intervenuti sul posto, hanno constatato la presenza all’interno del cortile della scuola di alcuni studenti. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, nei pressi del cancello di ingresso erano presenti due giovani non appartenenti all’Istituto Plauto: un ragazzo maggiorenne, con alcuni precedenti specifici, e una ragazza. La polizia è intervenuta, nel tentativo di agevolare l’uscita degli studenti che non intendevano partecipare all’occupazione mentre il ragazzo avrebbe opposto resistenza. “Uno degli operatori è stato buttato a terra ed un altro ha riportato alcune escoriazioni alle mani”, fanno sapere le forze dell’ordine.