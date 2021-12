A Napoli controlli a macchia di leopardo sui mezzi pubblici nella giornata in cui ha esordito il super green pass ed è diventato obbligatorio il certificato verde “base” per bus, metro e treni. Con le telecamere del ilFattoQuotidiano.it siamo stati in diversi quartieri della città. Pochi o del tutto assenti i controlli in alcune stazioni come quella di Montesanto, in cui transitano migliaia di cittadini dalla periferia verso il centro storico. “Sì, qui ci aspettavamo di mostrare il green pass – ci dicono alcuni utenti sorpresi – ma sono entrato, ho obliterato il biglietto e nessuno mi ha chiesto niente”. Controlli ‘a campione’ per il trasporto su gomma. Diversa la situazione per le stazioni metro di Piazza Dante e della funicolare di Piazzetta augusteo dove le forze dell’ordine hanno presidiato gli ingressi, anche se non sono mancati i disagi e i problemi con la lettura dei codici che hanno inevitabilmente rallentato il flusso dei passeggeri. Dubbi per l’esordio del super green pass anche tra i ristoratori. “Molte persone dovremmo mandarle via, prima almeno con il tampone potevamo farli sedere – ci spiega una ristoratrice del centro storico – inoltre la città è piena di turisti extraeuropei che hanno un pass diverso dal nostro e non sappiamo come dovremmo comportarci con loro”.