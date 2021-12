Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Modena per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Lo riporta il Resto del Carlino, l’arresto da parte della polizia è stato convalidato dal giudice e l’uomo è stato condotto in carcere in misura cautelare in attesa del processo. L’accusato, un marocchino senza fissa dimora e con precedenti per reati di droga, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre ha notato in un bar una sua connazionale di 25 anni e, saputo che era appena arrivata nella città emiliana per lavoro, le ha proposto una cena. Invece l’ha condotta nel parco vicino al Policlinico della città emiliana e lì, minacciandola con un coltello, l’ha costretta a entrare nella tenda, dove vive.

Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l’ha sottoposta a violenza sessuale e si è fatto consegnare tutti i soldi in suo possesso. La 25enne il mattino seguente è riuscita ad avvertire la polizia, che ha arrestato l’uomo, ancora nella tenda, e ha accompagnato la ragazza in ospedale per le cure.