“Sono sempre stata consapevole che la fiducia è il bene più importante in politica. È tutt’altro che scontato. E per questo ringrazio dal profondo del mio cuore. Vorrei incoraggiarvi a vedere il mondo sempre con gli occhi degli altri anche in futuro, così anche per percepire le prospettive a volte scomode e contraddittorie dell’altro, e lavorare per bilanciare gli interessi”. Così la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel nel suo discorso durante la cerimonia di fine mandato in Germania.