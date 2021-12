Scende dall’auto, imbraccia il fucile, prende la mira e spara. Un cacciatore è stato ripreso in un video – che proponiamo – mentre fa fuoco verso un cinghiale coi cuccioli, a bordo strada, con un’altra auto in arrivo, vicino all’ospedale Borsalino di Alessandria. Sui social è stata messa in discussione la veridicità del filmato – soprattutto dagli appassionati di caccia – ma il presidente di Federcaccia Alessandria, Francesco Carosio, ha confermato che il video è autentico, tanto che l’uomo è già stato identificato ed espulso dall’associazione. Ora, oltre alla denuncia, rischia il porto d’armi.

Video Facebook/Unione cacciatori della provincia di Alessandria