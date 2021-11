Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scaricato, in anteprima, il primo certificato digitale attraverso la nuova piattaforma Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Da domani, lunedì 15 novembre, il servizio sarà attivo per tutti i cittadini e consentirà di ottenere i certificati anagrafici online, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it