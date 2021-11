Scontro a Non è l’Arena su La7 tra il viceministro Pierpaolo Sileri e l’eurodeputata dichiaratamente no green pass, Francesca Donato. Parlando della sospensione della certificazione verde per accedere al Parlamento europeo, portata avanti dalla stessa Donato, la politica sottolinea: “Leggendo i giornali e vedendo i dati, i primari dei reparti Covid intervistati hanno detto che in Belgio praticamente tutti i ricoverati oggi sono vaccinati con due dosi, anche i colleghi vaccinati non si sentono sicuri a stare in Parlamento in una situazione di assembramento”. Immediata la risposta del viceministro alla Salute, che, interpellato da Giletti ribatte: “La Donato inizio ad averla anche simpatica, il problema è che se ora le chiedo quanti abitanti ha il Belgio, immagino lei lo sappia – chiede il viceministro, che a risposta negativa spiega – Il Belgio ha 11,5 milioni di abitanti e quasi 9 milioni sono vaccinati. In ospedale è chiaro che in proporzione troverà più vaccinati perché i tre quarti della popolazione è vaccinata”. Quindi Sileri incalza: “Il numero dei morti in Belgio li sa?”. “In televisione si parla con i numeri – continua Sileri di fronte alla risposta nuovamente negativa – Se lei viene qua e dice le cose a cavolo di cane, è evidente cara signora…”. “Mi spieghi perché i numeri sono così diversi fra l’Italia e gli altri Paesi. Io ce l’ho la risposta”, interrompe Donato. “La sua non è una risposta sono delle idee buttate nel cervello…”. Quindi il viceministro risponde, spiegando che i dati in Italia sono diversi proprio perché con il green pass c’è un “combinato” tra persone vaccinate e persone che si fanno i test. Quindi Sileri conclude l’affondo con un paradosso: “Dovremmo chiamare Mourinho il prossimo mercoledì e io gli spiego come far vincere la Roma e tutti ridono”. “Ma cosa c’entra?”, replica Donato. “Perché lei sta dicendo una scemenza“, chiosa Sileri.