In provincia di Agrigento, a Sciacca, continua il maltempo che sta interessando la Sicilia. La grande quantità di acqua caduta nelle ultime ore ha causato anche il crollo di un muro di contenimento causando una maxi-voragine in strada. Nelle immagini si vedono alcune auto franate insieme all’asfalto vicino al portone d’ingresso dell’edificio. Numerose autovetture poi sono state trascinate via dal fiume di fango e l’acqua è entrata in alcune abitazioni.