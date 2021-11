“Dobbiamo eleggere un Presidente della Repubblica che sia garante dell’unità nazionale. Ho visto questa candidatura di Berlusconi al Quirinale, quella è una grandissima truffa che stanno facendo Salvini e Meloni ai danni di Berlusconi. Berlusconi deve stare attento perché quelli che lo fregheranno saranno proprio loro”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presentando il suo libro a Pomigliano d’Arco. Dal palco Di Maio ha sottolineato che il Presidente della Repubblica non può avere “mandati a tempo determinato” ma va “eletto per 7 anni”. “Oggi i partiti non stanno guardando al Quirinale – ha aggiunto – c’è solo chi vuole andare a votare prima o dopo. Questo è il metodo più sbagliato che ci possa essere”.

Parlando poi delle piazze dei no vax e dei no green pass, Di Maio ha specificato: “È evidente che con quei partiti come Lega e Fratelli d’Italia che soffiano sui venti dei no vax e solleticano i no green pass noi non possiamo avere niente a che fare”.