“Insieme a chi manifesta contro il green pass, c’è l’esigenza di tanta parte dei cittadini che ha fatto la vaccinazione, che osserva le regole e che ha diritto ad avere spazi di vita sicuri. Oggi uscirà la direttiva sulle manifestazioni, ci saranno misure per il bilanciamento dei diritti, quello a manifestare, ma anche il diritto al lavoro, allo studio e alla salute”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell’Assemblea dell’Anci, in riferimento alle tante manifestazioni dei No green pass e delle misure decise dal governo per limitarle