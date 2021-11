Il pellegrinaggio a Medjugorje, poi il ritorno in Sardegna e i primi sintomi riconducibili al Covid, infine la corsa al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Cinque persone, tutte ultrasessantenne e non vaccinate contro il coronavirus, sono state ricoverate all’ospedale di Sassari per avere contratto il Covid dopo il viaggio religioso in Bosnia Erzegovina. Sono nel reparto Malattie infettive dalla notte tra giovedì e venerdì scorsi, in condizioni di salute ritenute serie dai medici.

Oltre una decina di casi di positività sono stati riscontrati fra i circa 180 partecipanti al pellegrinaggio, residenti nei comuni dell’hinterland sassarese: per questi, che presentano lievi sintomi della malattia, non è stato necessario il ricovero e si trovano in quarantena nelle loro abitazioni, in stretto contatto con i medici.